Призывникам пока не будут запрещать выезд из страны из-за неявки

01.10.2024 | 10:56

Призывникам, не явившимся в военкомат, пока не будут запрещать выезжать за границу и управлять транспортом. В этом уверен председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова привела «Парламентская газета.

Он рассказал, что обеспечительные меры заработают не раньше, чем Единый реестр призывников (портал сейчас запущен в тестовом режиме).

Предполагалось, что с момента получения повестки (или размещения ее на сайте), россиянам, подлежащим призыву, будет ограничен выезд из страны.

При этом, если гражданин пропустит дату явки и в течение 20 дней не придет в военкомат, ему также временно запретят водить, регистрировать транспорт и недвижимость, брать кредиты и займы, становиться самозанятым или ИП.

По словам Картополова, единый реестр полноценно заработает с 1 января 2025 года.

Ранее стало известно, как призывники будут получать повестки.