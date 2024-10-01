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Общество

Призывникам пока не будут запрещать выезд из страны из-за неявки

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Призывникам, не явившимся в военкомат, пока не будут запрещать выезжать за границу и управлять транспортом. В этом уверен председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова привела «Парламентская газета.

Он рассказал, что обеспечительные меры заработают не раньше, чем Единый реестр призывников (портал сейчас запущен в тестовом режиме).

Предполагалось, что с момента получения повестки (или размещения ее на сайте), россиянам, подлежащим призыву, будет ограничен выезд из страны.

При этом, если гражданин пропустит дату явки и в течение 20 дней не придет в военкомат, ему также временно запретят водить, регистрировать транспорт и недвижимость, брать кредиты и займы, становиться самозанятым или ИП.

По словам Картополова, единый реестр полноценно заработает с 1 января 2025 года.

Ранее стало известно, как призывники будут получать повестки.

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