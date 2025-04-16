В Пензенской области открыта горячая линия по вопросам призыва

16.04.2025 | 19:08

В Пензенской области на время весенней призывной кампании заработала горячая линия.

Сотрудники военной прокуратуры Пензенского гарнизона отвечают на вопросы по номеру 8 (8412) 54-55-42.

«Военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления», - сообщили в военной прокуратуре.

Также можно прийти лично по адресу: город Пенза, улица Попова, 72а.

Ранее сообщалось, что в весенний призыв планируется отправить в армию свыше 1 500 жителей региона. Это больше, чем осенью (тогда было немногим более 1 000 человек), однако не связано с проведением СВО, а обусловлено общим увеличением штатной численности ВС РФ, подчеркнул военком региона Андрей Сурков на брифинге 9 апреля.