Мигрантам на стройке в Арбекове вручили повестки в военкомат

24.04.2025 | 20:07

В Пензе военные следователи в очередной раз проверили места, где работают трудовые мигранты. Они искали людей, получивших гражданство РФ, но забывших об обязанности служить стране.

В четверг, 24 апреля, рейд прошел в Арбекове, на территории бывшего рынка, где сейчас идет строительство многоквартирных домов.

«Было проверено 50 граждан, среди которых выявили 5 человек, не состоящих на воинском учете по месту проживания или регистрации», - сообщили военные следователи.

Каждому из них вручили повестку, кроме того, им рассказали о возможности службы в рядах ВС РФ по контракту.

Рейды по выявлению мигрантов-нарушителей проводят регулярно. Так, 19 марта правоохранители проверили торговые точки и хостелы областного центра и нашли 5 человек, получивших гражданство России и не вставших на воинский учет.