В России начали тестировать сайт с повестками

18.09.2024 | 15:45

В России в тестовом режиме заработал сайт с электронными повестками в военкомат. Они автоматически будут считаться врученными спустя 7 дней после размещения на портале реестрповесток.рф.

Войти в реестр можно с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах» через ЕСИА; если ее нет, нужно зарегистрироваться.

С помощью уведомлений россиян будут приглашать в военкомат для медосвидетельствования, уточнения данных, прохождения призывной комиссии или для отправки на службу.

На портале человек сможет проверить, есть ли повестка на его имя, получить выписку, а также уточнить, когда нужно явиться.

С момента размещения повестки на сайте россиянам, подлежащим призыву, будет ограничен выезд из страны.

При этом, если гражданин пропустит дату явки и в течение 20 дней не придет в военкомат, ему также временно запретят водить, регистрировать транспорт и недвижимость, брать кредиты и займы, становиться самозанятым или ИП.

Ограничения снимут в течение суток после явки.