Со счетов погибших на СВО бессоновцев похитили деньги

18.06.2025 | 13:21

42-летнюю бывшую сотрудницу Бессоновской администрации обвинили в краже денег с банковских счетов участников спецоперации.

Согласно материалам дела, в 2024 году женщина воспользовалась доверием двух жителей Бессоновского района, которые заключили контракт на прохождение службы в зоне СВО, и получила от них дубликаты банковских карт, а также данные, нужные для осуществления финансовых операций.

В августе 2024-го злоумышленница узнала, что один из мужчин погиб, и начала действовать. Она передала своей знакомой, ни о чем не подозревавшей, карту умершего, попросила снять с нее деньги и принести ей. Так женщине достались 300 000 рублей.

В сентябре 2024-го, после получения известия о гибели второго мужчины, сотрудница администрации отправилась в Пензу и через банкомат сняла со счета участника СВО 550 000 рублей.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.