Многие пензенские призывники идут в армию без нужных прививок

23.04.2025 | 14:29

Новобранцам, уходящим на службу по призыву, следует сделать комплекс прививок, чтобы оказаться в войсках подготовленными. Об этом в среду, 23 апреля, на брифинге рассказала первый замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«Есть специальные курсы вакцинации для призывников. Но мы не всегда успеваем сделать прививки за период с момента, когда призывник признан годным, и до его отправки», - пояснила она.

По словам первого замминистра, у многих призывников нет тех или иных прививок, а это может повлиять на здоровье молодых людей во время прохождения службы.

«Если парень собирается служить, он должен проявить бдительность и позаботиться о своем здоровье. То же самое должны сделать и его родители», - подчеркнула Марина Воробьева.

В весенний призыв в армию попадут более 1 500 жителей региона. Новобранцев предполагается направлять во все рода и виды войск ВС РФ по всем военным округам. Участие в СВО срочники принимать не будут.