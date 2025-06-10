В Пензе помогли отказавшемуся стрелять студенту

10.06.2025 | 11:01

В Пензе студент одного из техникумов отказался стрелять и попросил позволить ему изучать военную подготовку в теории вместо участия в учебных сборах.

Молодой человек и его законный представитель обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в регионе Владимиру Фомину.

Такая замена предусмотрена законом. Отказаться от участия в стрельбах и сборах для подготовки к службе в армии можно по религиозным мотивам.

В этом случае руководитель образовательного учреждения на основании заявления родителей студента принимает решение о теоретической военной подготовке и сдаче зачета после нее, рассказал на своей странице во «ВКонтакте» Владимир Фомин.

Омбудсмен направил соответствующие запросы министру образования региона, а также директору техникума.

Вопрос решили положительно. Юноше позволили изучать воинскую подготовку в теории и сдавать зачет.