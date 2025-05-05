Перечислены увечья участников СВО, за которые выплатят 3 млн рублей

05.05.2025 | 18:17

Компенсацию за ранение или травму, полученную в ходе спецоперации, выплатят не только военнослужащим, но и гражданскому персоналу. 3 млн рублей положены людям с тяжелыми увечьями.

К ним отнесли:

- проникающие ранения черепа, в том числе без повреждения мозга, открытые и закрытые переломы костей свода и основания черепа;

- открытые и закрытые повреждения позвоночника и спинного мозга;

- ранения грудной клетки;

- проникающие ранения живота с повреждением органов брюшной полости;

- закрытые травмы органов грудной и брюшной полости;

- ампутацию плеча, предплечья, бедра, голени на любом уровне;

- частичную или полную травматическую ампутацию кисти, стопы.

Если травма привела к инвалидности бойца, то выплата увеличивается до 4 млн рублей.

Военным с легкими ранениями тоже оказывают материальную поддержку. Выплата составляет от 100 000 до 1 млн рублей.

К легким увечьям отнесли закрытые травмы черепа с сотрясением, перелом копчика или костей таза, закрытые переломы ключицы, лучевой или локтевой кости, разрывы коленных связок и закрытые травмы крупных суставов, неосложненные вывихи надколенника и ключицы, ожоги век, глаз и лица I-й и II-й степени, травмы органов слуха, поверхностные обморожения II-й степени.

Как пишет «Парламентская газета», для гражданского персонала размер материальной поддержки также зависит от степени тяжести травмы.

Чтобы получить компенсацию, необходимо предъявить следующие документы: заявление, справку об увечье, выданную военно-медицинской организацией, справку о степени тяжести увечья, справку, подтверждающую инвалидность.

Решение о выплате должны принять в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления на получение.