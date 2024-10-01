От Пензенской области в армию отправятся около 1 000 призывников

01.10.2024 | 21:01

Во вторник, 1 октября, в России стартовала осенне-зимняя призывная кампания. От Пензенской области на службу в армию отправятся около 1 000 человек.

В Заречном срочников 45, их направят в том числе в подшефные части на Балтийском флоте и в Сызрани, рассказал глава города Алексей Костин на своих страницах в соцсетях.

Он дал напутствие новобранцам, которые первыми пришли на заседание призывной комиссии: «Впереди у вас будет целый год, чтобы научиться защищать себя, свою семью, свою страну. И конечно, на то, чтобы расставить приоритеты и решить, чем будете заниматься дальше. И будьте уверены: когда вернетесь, город поможет вам и с профориентацией, и с работой».

Ранее сообщалось, что о необходимости явиться в военкомат в эту кампанию будут уведомлять повестками в бумажном виде. Извещения станут вручать призывникам лично под расписку и присылать заказными письмами.

«Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», - заявил на брифинге заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.