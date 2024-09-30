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Общество

Стало известно, как призывники будут получать повестки

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Россияне во время осеннего призыва будут получать повестки в бумажном виде. Об этом рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Текст брифинга опубликован в телеграм-канале Минобороны.

Отмечается, что извещения станут вручать призывникам лично под расписку и присылать заказными письмами.

Ранее сообщалось, что в России в тестовом режиме заработал сайт с электронными повестками, которые автоматически считаются врученными спустя 7 дней после размещения на портале реестрповесток.рф.

В Пензенской области уже подписан указ о призыве граждан. Региональный минтруд совместно с военкоматом будет вести учет демобилизованных военнослужащих и распределять их в соответствии с уровнем образования и полученной воинской учетной специальностью.

Сотрудники полиции должны организовать розыск уклонистов, на которых возбуждены уголовные дела.

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