История

История Пензы: Названия некоторых микрорайонов удивляют обывателей

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе есть несколько районов, носящих необычные названия: Маньчжурия, Веселовка, Кривозерье, Шуист, Нахаловка. Однако не менее интересно именуются кварталы в Заречном.

Например, район улицы 30-летия Победы жители закрытого города называют Бастилией. Но никакого отношения к французской крепости он не имеет. Такое прозвище округа получила из-за необычной архитектуры домов. Маленькие окошки подъездов наглухо закрыты стальными решетками и напоминают небольшие бойницы. По этой аналогии кварталу и дали имя.

Улицы Заречная и Светлая относятся к району Германия. Когда в конце 80-х годов прошлого века контингент советских войск покидал территорию ГДР, часть военнослужащих перебралась в Заречный.

Многие приехали на редких для Советского Союза немецких автомобилях. Офицеры заставили машинами все дворы. Местные стали не без злорадства окрестили квартал Германией. Топоним приклеился и до сих пор служит географическим обозначением этого района.

Вообще, зареченцы любят давать иностранные названия своим кварталам. В городе есть Пентагон, Бродвей, Лос-Анджелес, Париж, а улицы Конституции и, частично, Ленина именуют не иначе как Монастырь.

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