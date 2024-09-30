В Пензе из-за огородников организуют дополнительный вывоз мусора

Пензенские чиновники продолжают ежедневно объезжать улицы города, оценивая их с точки зрения благоустройства.
Задачу строже контролировать работу по очистке областного центра перед ними поставили 25 сентября. Проверяющие обязаны обеспечить ликвидацию свалок.
30-го числа были осмотрены улицы Пушкина, Володарского, Бакунина, Кирова, Калинина, Свердлова, Баумана, Терновского, Центральная, Перспективная, 40 лет Октября, Дизельная, Окружная, Чехова, Суворова, Кулакова, 3-й проезд Бурмистрова.
«Сейчас жители частного сектора начинают убирать со своих огородов мусор. Многие не заключают договоры на его вывоз и складывают в контейнеры», - отметил первый заместитель главы администрации Олег Денисов.
Он сообщил, что в этой связи мэрия договорилась с регоператором о дополнительной очистке таких площадок по утрам.
Кроме того, решено активизировать борьбу с несанкционированной продажей продуктов и вещей на улицах.
«Торговцы создают проблемы жителям, оставляют ящики, поддоны, реализуют товары с нарушением всех санитарных норм и правил», - процитировала Олега Денисова пресс-служба администрации.
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