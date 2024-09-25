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Общество

Губернатор поручил чиновникам с 5 утра контролировать уборку свалок

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Губернатор Олег Мельниченко на заседании в правительстве напомнил подчиненным, что в регионе идет месячник по благоустройству, и поручил руководству Пензы строже контролировать работу по очистке областного центра.

«Потребовал с завтрашнего дня (с 26 сентября. - Прим. ред.) и до 1 ноября ежедневно организовать в 5 утра объезд территорий главой местного самоуправления вместе с представителями коммунальных служб», - сообщил Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Проверяющие обязаны обеспечить ликвидацию свалок, в том числе на окраинах города. «Мусор не должен оказаться под снегом!» - подчеркнул губернатор.

Также он поручил активнее вести уборку опавшей листвы и контролировать ход ремонта городских дорог.

«Каждый день с 5 утра. Это касается и глав местного самоуправления районов и городов. Будьте любезны ввести в свой график ежедневные объезды и наведение порядка», - подытожил Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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