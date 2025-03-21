Пластиковые контейнеры могут таить неожиданную опасность

21.03.2025 | 09:38

Некоторые пластиковые контейнеры при хранении и разогреве в них пищи могут быть опасны для здоровья. Об этом RT рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Основным критерием безопасности служит материал, из которого сделан контейнер. При покупке стоит обратить внимание на специальную маркировку, изображенную на дне изделия в виде треугольника с числом внутри. Эти числа от 1 до 7 указывают на разные виды пластика», - пояснил он.

Безопасными являются емкости с номерами 5 (полипропилен) и 2 (полиэтилен высокой плотности) - они не выделяют вредных веществ даже при высоких температурах.

Контейнеры с номером 1 (PETE) рассчитаны лишь на однократное применение. Их повторное использование, особенно при воздействии тепла, грозит выделением токсинов.

«Посуда из полистирола (PS) при нагревании размягчается и деформируется, поэтому не предназначена для горячей пищи», - предупредил эксперт.

По его словам, при нагревании полистирол плавится и выделяет токсин стирол, который при вдыхании или попадании в организм может вызывать раздражение слизистых оболочек, головную боль, головокружение. Также он негативно влияет на печень, почки, на кровеносную и нервную системы. Поэтому одноразовую посуду из полистирола нельзя сжигать на костре, на нее не следует класть приготовленную на огне или углях пищу, например шашлыки.

«Оптимальным решением для хранения продуктов остаются стеклянные либо керамические контейнеры, которые не выделяют вредных веществ, сохраняют вкусовые качества пищи и пригодны для многократного использования», - заключил Андрей Дорохов.