В Пензе усилят контроль за благоустройством в частном секторе

08.04.2025 | 17:04

В Пензе будут тщательнее следить за соблюдением правил благоустройства жителями частного сектора. Эта тема обсуждалась на совещании в городской администрации во вторник, 8 апреля.

«Организовывайте обходы. Выдавайте уведомления собственникам, побуждайте отмывать, ремонтировать и красить заборы, убирать бытовой и строительный мусор у своих домов», - обратился к подчиненным глава Пензы Олег Денисов.

Он выразил надежду на то, что сознательные горожане обязательно присоединятся к месячнику по благоустройству и приведут в порядок участки, прилегающие к их домовладениям.

По мнению Денисова, следует не только усилить контроль за соблюдением правил, но и активизировать разъяснительную работу с населением. К ней можно привлечь председателей уличных комитетов.

Месячник по благоустройству стартовал 10 марта. Первый общегородской субботник прошел 29 марта, еще один запланирован на 12 апреля.