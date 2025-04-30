В Пензе пакеты с мусором стали причиной преступления

30.04.2025 | 08:25

38-летний житель Пензы стал фигурантом уголовного дела из-за пакетов с бытовыми отходами, которые он выставил на лестничную площадку.

Мусор увидел его сосед, вышедший из своей квартиры. От мешков исходил неприятный запах, поэтому мужчина решил высказать претензии хозяину жилища.

«В ответ на замечания сосед схватил оппонента за шею и начал сжимать, высказывая угрозу убийством», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Пензенец сумел отбиться от агрессора и обратился в полицию. Теперь гражданину, не дошедшему вовремя до контейнерной площадки, грозит до 2 лет лишения свободы.

Конфликты между соседям нередко заканчиваются преступлениями. Так, два пензенца поспорили из-за парковочного места во дворе. Одному из них пришлось уступить, и в отместку ночью он поджег «Ладу-Гранту» победившего в конфликте мужчины.