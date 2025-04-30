Криминал

В Пензе пакеты с мусором стали причиной преступления

Печать
Telegram

38-летний житель Пензы стал фигурантом уголовного дела из-за пакетов с бытовыми отходами, которые он выставил на лестничную площадку.

Мусор увидел его сосед, вышедший из своей квартиры. От мешков исходил неприятный запах, поэтому мужчина решил высказать претензии хозяину жилища.

«В ответ на замечания сосед схватил оппонента за шею и начал сжимать, высказывая угрозу убийством», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Пензенец сумел отбиться от агрессора и обратился в полицию. Теперь гражданину, не дошедшему вовремя до контейнерной площадки, грозит до 2 лет лишения свободы.

Конфликты между соседям нередко заканчиваются преступлениями. Так, два пензенца поспорили из-за парковочного места во дворе. Одному из них пришлось уступить, и в отместку ночью он поджег «Ладу-Гранту» победившего в конфликте мужчины.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте