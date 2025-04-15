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Общество

Перечислены отходы, которые нельзя сжигать на даче

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На дачном участке можно сжигать далеко не всякий мусор. Об этом пишет RT со ссылкой на Роскачество.

«Нельзя отправлять в огонь пластик, резину, строительный мусор (кроме досок, не обработанных краской или лаком), металл, целлофан - то есть изделия и материалы, выделяющие при горении токсичные вещества», - пояснили эксперты.

Разрешается самостоятельно уничтожать в огне траву, ветки, бумагу, картон, овощи, фрукты и остатки от них, листву.

Остальные пищевые отходы сжигать на участке запрещено.

В ведомстве напомнили, что при работе с открытым огнем необходимо учитывать погодные условия. Так, запрещено разводить костер при скорости ветра более 5 м/с, если для сжигания не используется металлическая емкость, и более 10 м/с во всех случаях.

Ранее в ГУ МЧС по Пензенской области предупредили, что костер нужно разводить в яме глубиной не менее 30 см глубиной и диаметром не более 1 м, расположенной как минимум в 15 м от построек. Для металлической емкости, например бочки, расстояние допустимо сократить вдвое - до 7,5 м.

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Источник — фото pxhere.com
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