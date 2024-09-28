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Общество

За полгода от укусов животных пострадали более 1 600 пензенцев

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В субботу, 28 сентября, во Всемирный день борьбы против бешенства в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе раскрыли число пострадавших от укусов животных, которые за месяц обращаются в травмпункт на Пионерской, 4.

В среднем таких пациентов насчитывается около 140 человек.

«За период с января по июнь 2024 года в медицинские учреждения области обратилось 1 657 пострадавших от укусов животных», - сообщается в посте на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Смертельно опасное последствие нападения животного - заражение бешенством. Укушенный должен пройти курс лечения, включающий введение атирабической сыворотки.

«Обращаться за квалифицированной помощью надо в любом случае, даже если царапина небольшая, но повреждена целостность кожного покрова или было ослюнение поврежденного места, особенно если слюна животного попала на слизистые оболочки», - подчеркнула врач-травматолог Раиса Ярмолович.

С января по июнь в Пензенской области зафиксировали 7 случаев бешенства у домашних и диких животных. В Земетчинском районе заразилась кошка, в Сосновоборском, Колышлейском, Белинском и Сердобском - собаки, в Шемышейском - лиса, в Городищенском - лось.

За весь 2023 год в регионе зарегистрировали 29 случаев бешенства у животных.

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