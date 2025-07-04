На ул. Тарханова женщина оказалась в изоляции из-за падения шкафа

04.07.2025 | 11:04

Утром в четверг, 4 июля, пожилой женщине с улицы Тараханова в Пензе (Маяк) потребовалась помощь спасателей.

Горожанка оказалась изолированной в собственной квартире из-за падения шкафа: он заблокировал межкомнатную дверь.

Социальный работник, прикрепленный к пензячке, обратился в пожарно-спасательный центр, уточнив, что подопечная получила травму.

Прибывшие на место специалисты «деблокировали дверь и подняли шкаф», уточнили в ППСЦ.

Освободив пострадавшую, спасатели вызвали для нее бригаду скорой медицинской помощи.