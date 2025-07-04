На ул. Тарханова женщина оказалась в изоляции из-за падения шкафа

Утром в четверг, 4 июля, пожилой женщине с улицы Тараханова в Пензе (Маяк) потребовалась помощь спасателей.
Горожанка оказалась изолированной в собственной квартире из-за падения шкафа: он заблокировал межкомнатную дверь.
Социальный работник, прикрепленный к пензячке, обратился в пожарно-спасательный центр, уточнив, что подопечная получила травму.
Прибывшие на место специалисты «деблокировали дверь и подняли шкаф», уточнили в ППСЦ.
Освободив пострадавшую, спасатели вызвали для нее бригаду скорой медицинской помощи.
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