В Каменке детсад заплатит родителям девочки, лишившейся части пальца

В Каменке родители девочки, травмировавшейся в детском саду, захотели получить компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.
Малышке прищемили дверью мизинец правой руки. В итоге произошла частичная ампутация мягких тканей кончика пальца.
Травму квалифицировали как легкий вред здоровью. Родители пострадавшей подали на детсад в суд.
В итоге стороны заключили мировое соглашение, которое 24 июня утвердил Каменский городской суд.
«Ответчик обязался выплатить истцу в счет возмещения предъявленных требований 270 000 руб.», - рассказали в пресс-службе суда.
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