В Каменке детсад заплатит родителям девочки, лишившейся части пальца

25.06.2025 | 15:57

В Каменке родители девочки, травмировавшейся в детском саду, захотели получить компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Малышке прищемили дверью мизинец правой руки. В итоге произошла частичная ампутация мягких тканей кончика пальца.

Травму квалифицировали как легкий вред здоровью. Родители пострадавшей подали на детсад в суд.

В итоге стороны заключили мировое соглашение, которое 24 июня утвердил Каменский городской суд.

«Ответчик обязался выплатить истцу в счет возмещения предъявленных требований 270 000 руб.», - рассказали в пресс-службе суда.