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Общество

В Пензенской области диагностировали бешенство у лося

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С начала 2024 года в Пензенской области зафиксировано уже 7 случаев бешенства у домашних и диких животных.

В Земетчинском районе заразилась кошка; в Сосновоборском, Колышлейском, Белинском и Сердобском - собаки; в Шемышейском - лиса, в Городищенском - лось, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

За весь 2023 год в регионе зарегистрировали 29 случаев бешенства у животных. Таким образом, сохраняется риск развития заболевания у людей, предупредили в областном минздраве.

Заразиться можно через укус или попадание слюны на поврежденную поверхность кожи (ссадины, раны, царапины). Также вероятно инфицирование при разделке убитого животного. Если немедленно не обратиться к врачу, бешенство приводит к летальному исходу в 100% случаев.

Заразить человека могут больные собаки, лоси, лисы, летучие мыши, волки, кошки, мелкие грызуны (ежи, хорьки, белки). При встрече с животным, у которого возможно бешенство, нужно, не делая резких движений, медленно отойти на безопасную дистанцию.

Ранее в пензенской клинической больнице имени Г. А. Захарьина рассказали о неординарном случае в дачном массиве. На участок мужчины забрела истощенная кошка. Предположив, что животное пришло умирать, он вознамерился избавить себя и близких от тяжелого зрелища.

«Дачник решил ее унести в другое место. Но животное, которое на тот момент находилось уже в агонии, было достаточно агрессивным и умудрилось плюнуть своему спасителю в лицо! Часть слюны попала в глаз», - сообщили в больнице.

Знакомые пострадавшего посоветовали ему обратиться в травмпункт, и в течение суток мужчина начал вакцинацию от бешенства.

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Источник — фото pixabay.com
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