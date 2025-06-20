Жительница области готовила завтрак и едва не убила мужа

20.06.2025 | 10:39

30-летнюю жительницу Спасского района обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью мужа. В качестве оружия женщина использовала нож.

По версии следствия, в апреле этого года сельчанка и ее супруг распивали спиртное и поссорились. Причиной конфликта стала ревность.

Во время скандала женщина, резавшая продукты для завтрака ударила мужа ножом в живот. Она тут же испугалась содеянного, вытащила оружие и помыла его, а потом оказала мужу первую помощь, обработав рану и забинтовав.

Супруг не обиделся, выпил и лег спать. Через несколько часов он проснулся и пожаловался на боль в месте раны. Женщина вызвала скорую, сельчанина госпитализировали.

«В ходе следствия обвиняемая вину в совершенном преступлении признала», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Сейчас уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.