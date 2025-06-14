Двое пензенцев оказались в больнице с «травмой ныряльщика»

14.06.2025 | 13:38

С началом купального сезона в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина начали поступать пациенты с так называемой «травмой ныряльщика».

Как правило, купальщики получают ее при неудачном погружении в воду вниз головой в незнакомых или не оборудованных для купания местах. От удара о дно повреждается шейный отдел позвоночника. Последствием может стать частичная или полная парализация.

«В этом сезоне уже поступило двое пациентов с «травмой ныряльщика». Как правило, это люди молодого, трудоспособного возраста, и тем более печально, что зачастую они остаются инвалидами на всю жизнь. Редко кому удается полностью восстановиться, или реабилитация требует очень много времени и сил», - сообщается в телеграм-канале лечебного учреждения.

По словам заведующего отделением нейрохирургии Ивана Пчелинцева, ежегодно за сезон поступает по 8-10 пациентов с такими травмами.

«Исход зависит от многих факторов: характера травмы, своевременности оказания помощи, правильных действий тех, кто оказался поблизости, времени доставки в лечебное учреждение», - рассказал заведующий отделением.

Самое главное - не перетаскивать человека с места на место, не переворачивать, не пытаться согнуть или разогнуть голову, предупредил медик. Пострадавшего нужно положить на твердую поверхность, обеспечить неподвижность и зафиксировать шейный отдел.

Иван Пчелинцев подчеркнул: если человек без сознания, попытки привести его в чувство могут лишь усугубить ситуацию. В этом случае реанимационные мероприятия можно проводить лишь при наличии навыков. И обязательно следует вызывать бригаду скорой помощи.