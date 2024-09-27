В Пензе ремонтируют участок дороги между «Искрой» и понтонным мостом

27.09.2024 | 11:39

Пока в регионе продолжает господствовать антициклон и нет осадков, на дорогах Пензы устраняют дефекты. Работают сотрудники МБУ «Пензавтодор».

Сейчас они ремонтируют отрезок дороги от СНТ «Искра» до понтонного моста протяженностью 1,8 километра (она идет параллельно Суре, на другом берегу которой - Спутник).

«Специалисты уложат щебеночное основание, выравнивающий и верхний асфальтобетонные слои, укрепят щебнем обочины», - сообщил глава города Александр Басенко на своих страницах в социальных сетях в пятницу, 27 сентября.

Ранее ремонт провели на участках улиц 8 Марта (на путепроводе и рядом), Ростовской, Мира, Свердлова и в 6-м проезде Пестеля.

«Общая протяженность отремонтированных дорог составила 3,51 километра. Мероприятия будем продолжать, пока на улице стоит благоприятная погода», - добавил Александр Басенко.

По прогнозам синоптиков, в Пензенской области будет сухо как в ближайшие выходные, так и всю следующую неделю.