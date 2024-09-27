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Общество

В Пензе ремонтируют участок дороги между «Искрой» и понтонным мостом

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Пока в регионе продолжает господствовать антициклон и нет осадков, на дорогах Пензы устраняют дефекты. Работают сотрудники МБУ «Пензавтодор».

В Пензе ремонтируют участок дороги между «Искрой» и понтонным мостом

Сейчас они ремонтируют отрезок дороги от СНТ «Искра» до понтонного моста протяженностью 1,8 километра (она идет параллельно Суре, на другом берегу которой - Спутник).

«Специалисты уложат щебеночное основание, выравнивающий и верхний асфальтобетонные слои, укрепят щебнем обочины», - сообщил глава города Александр Басенко на своих страницах в социальных сетях в пятницу, 27 сентября.

В Пензе ремонтируют участок дороги между «Искрой» и понтонным мостом

Ранее ремонт провели на участках улиц 8 Марта (на путепроводе и рядом), Ростовской, Мира, Свердлова и в 6-м проезде Пестеля.

«Общая протяженность отремонтированных дорог составила 3,51 километра. Мероприятия будем продолжать, пока на улице стоит благоприятная погода», - добавил Александр Басенко.

По прогнозам синоптиков, в Пензенской области будет сухо как в ближайшие выходные, так и всю следующую неделю.

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Источник — фото из TG-канала Александра Басенко
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