Участок ул. Мира в Пензе будут ремонтировать до конца недели

12.09.2024 | 18:19

Завершить ремонт участка улицы Мира от дома № 74Б до улицы Окружной планируют до конца недели. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил на своих страницах в соцсетях глава Пензы Александр Басенко.

Последний раз эту дорогу ремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2017 году. На ней образовались дефекты, но гарантийный срок уже вышел, поэтому работы проводит МБУ «Пензавтодор».

Протяженность участка - 160 метров, площадь обновляемого покрытия - 1 852 квадратных метра.

«Уже отфрезеровали старое дорожное полотно. Затем уложат новый асфальт. «Пензавтодор» работы ведет преимущественно ночью, с 9 вечера до 7 утра. Движение в это время открыто только для общественного транспорта», - пояснил Александр Басенко.

Далее в планах ремонт улицы Свердлова - участка от Калинина до Баумана.