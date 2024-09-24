В Средней Елюзани благоустраивают территорию у нового Дома культуры

24.09.2024 | 10:25

В Средней Елюзани Городищенского района продолжается строительство двухэтажного Дома культуры. На объекте прошло выездное совещание с участием главы района Павла Мигина.

Сейчас подрядчик завершает монтаж инженерных систем, началась покраска рабочих помещений.

Также специалисты устанавливают специальный каркас в кабинетах, что позволит в ближайшее время заняться устройством подвесного потолка.

Подрядчик приступил к благоустройству территории возле Дома культуры.

«Проект строительства реализуется по указанию губернатора Пензенской области Олега Мельниченко», - напомнил Павел Мигин в своем телеграм-канале.

Возведение Дома культуры началось в 2023 году. Проектом предусмотрен лифт для людей с инвалидностью, зрительный зал почти на 300 мест, библиотека с читальным залом и книгохранилищем на 40 000 книг, кабинеты для творческих занятий, танцевальный зал, подсобные и технические помещения, несколько санузлов.

На строительство из регионального бюджета направили 172,7 млн рублей.