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Общество

В Средней Елюзани благоустраивают территорию у нового Дома культуры

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В Средней Елюзани Городищенского района продолжается строительство двухэтажного Дома культуры. На объекте прошло выездное совещание с участием главы района Павла Мигина.

Сейчас подрядчик завершает монтаж инженерных систем, началась покраска рабочих помещений.

Также специалисты устанавливают специальный каркас в кабинетах, что позволит в ближайшее время заняться устройством подвесного потолка.

Подрядчик приступил к благоустройству территории возле Дома культуры.

«Проект строительства реализуется по указанию губернатора Пензенской области Олега Мельниченко», - напомнил Павел Мигин в своем телеграм-канале.

Возведение Дома культуры началось в 2023 году. Проектом предусмотрен лифт для людей с инвалидностью, зрительный зал почти на 300 мест, библиотека с читальным залом и книгохранилищем на 40 000 книг, кабинеты для творческих занятий, танцевальный зал, подсобные и технические помещения, несколько санузлов.

На строительство из регионального бюджета направили 172,7 млн рублей.

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Источник — видео из канала Павла Мигина
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