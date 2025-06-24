В ГК «РКС Девелопмент» рассказали, как сделать ремонт без нервов

24.06.2025 | 09:00

Когда речь заходит о переезде в новую квартиру, многих пугает не столько сам процесс, сколько ремонт. Жителям ЖК Supernova повезло: все хлопоты застройщик уже взял на себя, и будущим жильцам останется только самое приятное - оформить интерьер на свой вкус.

Владельцы квартир в ЖК Supernova могут не переживать о типичных проблемах, которые сопровождают ремонт. Им не придется:

- искать профессиональную строительную бригаду,

- контролировать работу мастеров и нервничать из-за сроков,

- сравнивать цены на материалы в поисках лучших предложений,

- ссориться с соседями из-за строительного шума и мусора,

- мириться с близкими после разногласий по поводу выбора обоев.

Все эти сложности остались в прошлом. Застройщик комплекса позаботился о качестве отделки и тщательно продумал будущий комфорт каждого жителя.

Новоселам достается самая интересная часть - выбор стиля и создание уюта в своем доме. Именно здесь начинается настоящее творчество: подбор цветов, мебели, аксессуаров и деталей интерьера.

Тем, кто ищет идеи оформления, ГК «РКС Девелопмент» предлагает подборку вариантов дизайна квартир. К примеру, один из классических проектов - кухонная зона, объединенная с гостиной, выполненная в темных тонах. Такой интерьер смотрится стильно, современно, является функциональным, а сама кухня-гостиная становится центром притяжения всей семьи.

Варианты планировки, фото интерьеров и советы экспертов представлены на сайте проекта rks-penza.ru. Там можно найти вдохновение, увидеть реальные примеры и определиться, как будет выглядеть будущая квартира.

Застройщик - ООО СЗ «РКС-Пенза». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО СЗ «РКС-Пенза», ИНН 5834043586.