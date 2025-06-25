В Пензе у библиотек появятся современные пандусы

В Пензе начался капитальный ремонт крылец и установка пандусов у входов в библиотеки. Об этом сообщили в городской администрации.
Цель - сделать заведения доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас работы ведут в 5 библиотеках. Всего планируется отремонтировать 15 объектов культуры. Срок поставлен до конца августа.
В рамках проекта будут установлены современные пандусы с поручнями и противоскользящими покрытиями. Люди на инвалидных колясках смогут самостоятельно по ним подниматься.
На обустройство потратят 12 337 320 рублей. Средства выделены из городского бюджета.
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