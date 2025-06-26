Квартиры в сданном квартале Svoboda доступны по льготной ипотеке

26.06.2025 | 09:00

Квартал Svoboda от строительной группы «Рисан» введен в эксплуатацию, однако квартиры в нем все еще можно приобрести по программам ипотеки с господдержкой, в частности для семей с детьми и ИТ-специалистов.

По данным на июнь, жилой комплекс Svoboda занимает 2-е место по Пензенской области в рейтинге ЕРЗ.рф по потребительским качествам жилья, а среди новостроек бизнес-класса в регионе - 1-е. Оценка всех объектов, в которых ведутся продажи, проводится по 165 параметрам, и по ним этот квартал уступает лишь другому премиальному проекту «Рисана».

ЖК расположен в самом центре Пензы, в непосредственной близости к кинотеатру «Современник» и дворцу водного спорта «Сура».

Летом Svoboda предстала во всей красе: голубое небо отражается в стеклах с легким зеркальным эффектом, цвета фасада раскрываются во всем великолепии под ярким солнцем, а зелень во дворе набрала силу.

На участке с активным рельефом получился двухуровневый двор с интересным наполнением. С одного уровня на другой можно спуститься с помощью горки-трубы или по лестнице. Для детей есть скалодром, игровой городок, большая песочница. Для отдыха во дворе - лаундж-зона среди зелени, парклет с навесом и гирляндой, качели-кольца.

Все спортивные элементы помещены в нижней части двора. Предусмотрены стритбольная площадка, тренажеры с возможностью подзарядки гаджетов и воркаут-станция с полосой препятствий.

Под домом находится паркинг с удобным прямым въездом на уровне земли: это особенно важно для владельцев автомобилей с небольшим дорожным просветом. Приобретение машино-мест доступно только собственникам квартир, благодаря чему в паркинге нет посторонних.

В сквозных дизайнерских холлах есть санузлы, велоколясочные и даже обособленные бизнес-гостиные, где в приватной обстановке можно провести встречу или поработать на мягком диване за удобным столом.

В квартале Svoboda от «Рисана» еще осталось несколько вариантов квартир площадью 48,4-94,5 кв. м на разных этажах. Они подойдут парам, семьям с несколькими детьми и тем, кому в доме нужен кабинет.

В числе уникальных предложений - 2-уровневые квартиры с собственной террасой. Они расположены на самом верху 9-этажной секции квартала, здесь большие кухни-гостиные на первом ярусе и спальни с выходом на террасу - на втором. Осталось всего 2 лота с такой планировкой.

Посмотреть доступные варианты с ценами и разместить заявку на консультацию можно на сайте risan-penza.ru. Для большинства квартир доступны виртуальные 3D-туры.

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