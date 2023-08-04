В Средней Елюзани строят двухэтажный Дом культуры

04.08.2023 | 22:00

Рабочие уже занимаются кирпичной кладкой наружных стен и перегородок будущего Дома культуры в Средней Елюзани. Его возведение рассчитано на 2023-2024 годы.

На 2023-й запланированы общестроительные работы. На объекте обустроили фундамент, сделали перекрытие цокольного этажа.

Дом культуры будет двухэтажным. Проектом предусмотрен лифт для людей с инвалидностью.

Внутри учреждения разместятся зрительный зал почти на 300 мест, библиотека с читальным залом и книгохранилищем на 40 000 книг, кабинеты для творческих занятий, танцевальный зал, подсобные и технически помещения, несколько санузлов.

Кроме того, предусмотрены благоустройство и озеленение территории.

«Общий объем финансирования из регионального бюджета составляет 172,7 млн рублей», - сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.