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Общество

На трассе в Городищенском районе задержали пьяного водителя КамАЗа

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В Городищенском районе 34-летнему местному жителю грозит срок за пьяное вождение. Он ехал на КамАЗе по трассе.

Мужчину за рулем большегруза остановили на 691-м километре М-5. Инспекторы увидели, что шофер нетрезв: он него пахло алкоголем, а речь была нарушена.

«Сотрудники полиции отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что он ответил согласием. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе», - сообщили в областном УМВД РФ.

Выяснилось, что ранее водителя уже наказывали за аналогичное нарушение. Теперь на него завели уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - рассказали в полиции.

Жителей Пензенской области, ставших свидетелями нетрезвого вождения, просят сообщать об этом по телефону 02 или 102. Необходимо запомнить марку автомобиля, его цвет и регистрационный номер.

В августе в Кузнецке 43-летний пьяный мужчина на КамАЗе столкнулся с «Ладой-Приорой». Внутри легкового автомобиля находились 4 человека. 2-летний мальчик и 32-летняя женщина-водитель от полученных травм скончались на месте. Двое пассажиров, 3-летний мальчик и 67-летняя женщина, госпитализированы.

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