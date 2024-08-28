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Происшествия

Трагическое ДТП в Кузнецке: новые кадры, степень опьянения шофера

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Госавтоинспекция Пензенской области прокомментировала смертельную аварию, случившуюся в Кузнецке во вторник, 27 августа.

Трагическое ДТП в Кузнецке: новые кадры, степень опьянения шофера

«По предварительным данным, в 15:15 на улице Пензенской, 149, произошло столкновение автомобилей КамАЗ под управлением мужчины 1981 года рождения и «Лада-Приора» под управлением женщины 1992 года рождения», - сообщил врио заместителя начальника УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области Евгений Рушаков.

Трагическое ДТП в Кузнецке: новые кадры, степень опьянения шофера

В «Приоре» находились 4 человека. 2-летний мальчик и водитель от полученных травм скончались на месте. Двое пассажиров, 3-летний мальчик и 67-летняя женщина, госпитализированы.

Трагическое ДТП в Кузнецке: новые кадры, степень опьянения шофера

«Сотрудниками Госавтоинспекции с помощью алкотестера было проведено освидетельствование водителя КамАЗа на состояние алкогольного опьянения. Установлено наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,45 мг/л (допустимый показатель - до 0,16 мг/л. - Прим. ред.). В настоящее время водитель задержан», - добавил Евгений Рушаков.

Трагическое ДТП в Кузнецке: новые кадры, степень опьянения шофера

По данным следствия, пьяный водитель грузовика выехал на встречную полосу, где врезался в «Приору». КамАЗ протащил ВАЗ несколько десятков метров, пока обе машины не оказались на газоне. Момент ДТП можно увидеть здесь.

Трагическое ДТП в Кузнецке: новые кадры, степень опьянения шофера

В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Трагическое ДТП в Кузнецке: новые кадры, степень опьянения шофера

«В настоящее время с участием водителя проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Трагическое ДТП в Кузнецке: новые кадры, степень опьянения шофера

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Источник — фото и видео УГАИ областного УМВД РФ, СУ СКР
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