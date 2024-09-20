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Общество

Последние 2 дома для переселенцев в Заре сдадут до конца года

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В микрорайоне Заря строительство 7-го и 8-го домов для переселения пензенцев из ветхого и аварийного фонда должно завершиться до конца года. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава города Александр Басенко.

В 7-м доме идет монтаж внутренних сетей водоснабжения и водоотведения, а также электроснабжения, отопления и вентиляции. Продолжаются работы по внутренней и внешней отделке.

Последние 2 дома для переселенцев в Заре сдадут до конца года

Также строители занимаются обустройством кровли, входных групп, монтажом лифта.

Последние 2 дома для переселенцев в Заре сдадут до конца года

В трех секциях 8-го дома уже выполнено устройство монолитной плиты перекрытия 8-го этажа, в четвертой - 7-го этажа. Работники подрядной организации монтируют оконные конструкции и котельную.

В конце августа в Заре ввели в эксплуатацию 6-й 8-этажный дом для переселенцев. Ему присвоили адрес: улица Ревунова, 4.

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Источник — фото со страницы Александра Басенко
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