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Общество

В Заре ввели в эксплуатацию шестой дом для переселенцев

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В микрорайоне Заря ввели в эксплуатацию шестой 8-этажный дом для переселенцев. Ему присвоили адрес: улица Ревунова, 4. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал глава города Александр Басенко.

«В новом здании - 168 квартир, и они уже ждут своих жильцов. Проведены все необходимые инженерные коммуникации, выполнена отделка внутренних помещений и фасада. На прилегающей территории есть пешеходные дорожки, детская площадка и зона для занятия спортом», - сообщил он.

Тем временем идет возведение оставшихся 2 зданий (всего их 8). Смонтирован каркас седьмого дома, в одной из его секций проложены сети водоснабжения и канализации, отопления, подведено электричество и готова вентиляция.

В Заре ввели в эксплуатацию шестой дом для переселенцев

Сейчас идет монтаж окон, отделка стен и устройство крыши.

В Заре ввели в эксплуатацию шестой дом для переселенцев

«На восьмом доме уложены монолитные плиты перекрытия второго, четвертого и седьмого этажей в разных секциях. В ближайшее время подрядной организации предстоит возвести стены третьего, пятого и восьмого этажей. Затем - смонтировать котельную, а также внутренние сети водоснабжения, водоотведения и вентиляции», - рассказал Басенко.

В Заре ввели в эксплуатацию шестой дом для переселенцев

Завершить строительство домов планируют до конца года.

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Источник — фото из тг-канала Александра Басенко
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