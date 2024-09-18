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Общество

В Пензе проведут экспертизу дома, портящего общий вид у цирка

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В Пензе продолжают работать с собственниками помещений в домах, расположенных вблизи строящегося цирка и дороги, соединяющей улицы Гладкова и Плеханова.

В Пензе проведут экспертизу дома, портящего общий вид у цирка

Глава Пензы, побывавший там во вторник, 17 сентября, обратил внимание на удручающий внешний вид кирпичного здания на Гладкова, 12, где квадратные метры сдаются в аренду. Муниципалитет неоднократно направлял владельцам настоятельные рекомендации привести фасад в порядок, но они были проигнорированы.

В Пензе проведут экспертизу дома, портящего общий вид у цирка

Министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин, присутствовавший на выездном совещании, заявил о намерениях инициировать историко-культурную экспертизу, чтобы понять, является ли дом объектом культурного наследия.

В Пензе проведут экспертизу дома, портящего общий вид у цирка

Басенко пообещал оказать всестороннее содействие, ведь с появлением такого статуса собственники обязаны будут восстановить исторический облик постройки.

«До этого момента главе Ленинского района поручено осуществить проверочные мероприятия в рамках муниципального контроля и направить в адрес собственников предостережение о приведении объекта в нормативное состояние», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Владельца здания № 10а также попросят облагородить фасад со стороны новой дороги.

Кстати, ранее одному из собственников земли на Гладкова, 12, суд отказал в исключении части участка из границ территории объекта культурного наследия, расположенного на Гладкова, 8 и 10.

В Пензе проведут экспертизу дома, портящего общий вид у цирка

В целом на участке между улицами Гладкова и Плеханова уже уложили газовые и тепловые сети, построили дорогу, замостили тротуары, установили лавочки, урны, готовятся к озеленению. Водители начнут пользоваться новой дорогой в октябре.

В Пензе проведут экспертизу дома, портящего общий вид у цирка

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Источник — фото администрации г. Пензы
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