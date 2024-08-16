Пензенец пошел в суд из-за объекта культурного наследия на ул. Гладкова

16.08.2024 | 11:57

В Пензе один из собственников земли на Гладкова, 12, обратился в суд, чтобы добиться исключения части участка из границ территории объекта культурного наследия, расположенного на Гладкова, 8 и 10.

Мужчина подал иск к областному министерству по охране памятников истории и культуры. Он просил признать недействующим приказ ведомства от 20 апреля 2021 года «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс сооружений паровых мельниц и жилых домов», расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Гладкова, 8, 10».

Горожанин указал, что включение туда части его земельного участка без достаточных оснований нарушает его права по использованию имущества. На собственника возлагаются обязанности и ограничения, связанные с наличием статуса объекта культурного наследия.

Областной суд отказал пензенцу в удовлетворении требований, такую же позицию занял Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции. Решение вступило в силу 15 августа.

«Согласно архивной документации, на Хлебной площади в 1880-1890 годах было построено четыре комплекса паровых мельниц, которыми владели четыре купца. На площади велась торговля зерном и крупой. В 1950-х годах она была застроена жилыми домами на участке между современными улицами Гладкова и Володарского. В 1987 году «Комплекс сооружений паровых мельниц и жилых домов», расположенный на ул. Гладкова, 8, 10, конца XIX века - начала XX века был включен в список памятников истории и культуры местного значения, но его пообъектный состав, как и территория, определены не были», - разъяснили в пресс-службе областного суда.

После проведения исторических исследований в 2021 году границы уточнили, в их черту вошла часть смежного земельного участка на Гладкова, 12.

Судебная экспертиза доказала обоснованность решения. «Имеется историческая и функциональная взаимосвязь с объектом культурного наследия, о чем свидетельствует схожесть внешнего облика всех зданий, выполненных из красного кирпича, относящихся к одному архитектурному стилю (эклектика), возведенных в один исторический период», - добавили в суде.