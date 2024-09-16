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Общество

Златогорский: Все работы на мосту не удастся завершить в 2024 году

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Движение по новому мосту, ведущему в Западный микрорайон Кузнецка, как и планировалось, будет восстановлено в октябре, несмотря на внушительный объем работ.

Об этом глава города Сергей Златогорский заявил на совещании в местной администрации, состоявшемся в понедельник, 16 сентября.

По его словам, денег, выделенных на объект в этом году, недостаточно, чтобы выполнить все, что нужно, часть задач перенесут на 2025-й.

«Сейчас важно довести до ума сооружение, которое собрали на той неделе, все загерметизировать, скрепить, недостающие элементы доставить. И параллельно уже начнется засыпка тела будущей дороги. Пока идем в графике, ребята справляются. Работа на следующий год останется, но движение мы в октябре восстановим», - заверил Сергей Златогорский.

В минувшие выходные в Кузнецке был завершен монтаж водопропускной системы для нового моста. «Героически трудились парни, сложный процесс был, особенно в конце непросто было с краном. Но все собрали очень быстро, за двое суток», - рассказал тогда глава города.

Старая переправа в Западный микрорайон обрушилась 14 апреля. Несколько месяцев город ожидал одобрения экспертов на возведение нового объекта. К активной фазе приступили в августе.

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