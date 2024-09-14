В Кузнецке завершен монтаж водопропускной системы для моста

14.09.2024 | 10:07

За 2 дня строителям удалось закончить монтаж водопропускной системы для нового моста, ведущего в Западный микрорайон. Об этом в субботу, 14 сентября, рассказал глава Кузнецка Сергей Златогорский.

По его словам, часть работы приходилось выполнять вручную.

«Выстроили 2 водопропускные трубы. Героически трудились парни, сложный процесс был, особенно в конце непросто было с краном. Но все собрали очень быстро, за двое суток. Следующий этап - обеспечить скрепление всех деталей и герметичность конструкции», - рассказал он.

Сейчас началась засыпка системы песком, который требуется послойно уплотнять, чтобы не начались просадки и сооружение осталось долговечным и прочным.

«Так что работа идет», - резюмировал мэр Кузнецка.

Старая переправа в Западный микрорайон обрушилась 14 апреля. Несколько месяцев город ожидал одобрения экспертов на возведение нового объекта. К активной фазе приступили в августе.