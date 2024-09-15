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Общество

В Пензе не могут определить, кому заняться ямой у аэропорта

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Яму, которая уже много недель существует у здания аэровокзала, пензенцы назвали пределом безответственности.

Дефект - открытый смотровой колодец - находится на газоне, недалеко от пешеходной дорожки. Снимки опасного места распространились в соцсетях.

В Пензе не могут определить, кому заняться ямой у аэропорта

«Яма заполнена жидкостью, падение туда можно и не пережить. Ну не просто же так эта яма образовалась, кто-то из руководства аэропорта должен был знать, что она там. Даже ограждений никаких нет. Как всегда, ждем беды, а потом начнем действовать», - пожаловался пользователь соцсети «ВКонтакте».

На сообщение ответил представитель управления ЖКХ города.

«Проводится работа по определению собственника смотрового колодца для того, чтобы впоследствии обязать его привести колодец в соответствие с нормативными требованиями», - объяснили пензенцам.

За последние несколько месяцев в областном центре случилось несколько падений людей в котлован. Так, ночью 23 февраля в вырытую яму на улице Суворова рядом с домом № 192а упал 35-летний мужчина. Его госпитализировали с травмами.

27 июля в ловушку попал 21-летний житель Пензы на улице Ульяновской, 18. Молодой человек получил травмы и сумел выбраться с помощью сотрудников пожарно-спасательного центра.

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Источник — фото группы «Черный список Пенза»
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