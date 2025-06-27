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Общество

В Пензе озвучили окончательное решение о блоках на проспекте Победы

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В Пензе решено оставить разделительные бетонные блоки на проспекте Победы. Вопрос обсудили в пятницу, 27 июня, на сессии гордумы.

«Я так понял, что их должны были в какой-то момент убрать. Однако сейчас там приступили к ремонтным работам и срезали асфальт, а середину не стали срезать, и блоки там остаются. Я так понял, что они там и останутся», - уточнил депутат Александр Смирнов у замглавы администрации Пензы Ильдара Усманова.

«Да, решение принято оставить блоки на месте», - подтвердил Усманов.

762 железобетонных блока на участке проспекта от Минской до улицы Беляева установили летом 2024 года, потратив 40 000 000 рублей. Цель – снизить аварийность.

Ограждение не нравится многим горожанам, водители сомневаются, что оно уменьшит число ДТП, - наоборот, может их спровоцировать. Пензенцы часто обращаются к властям с просьбой убрать блоки.

Сами чиновники признают: ограждение мешает уборке проезжей части, а также требует вложения средств на нанесение разметки и установку дополнительных световозвращающих элементов.

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