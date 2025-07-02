В Нижнем Ломове водитель Volkswagen насмерть сбил пешехода

02.07.2025 | 09:33

Вечером во вторник, 1 июля, в Нижнем Ломове случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По предварительным данным, в 17:55 на улице Московской 26-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf сбил 55-летнего мужчину.

От полученных травм пешеход скончался.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

В тот же день в Пензе, на пересечении улиц Ставского и Пушкина, водитель «Лады-Гранты» сбил 16-летнего велосипедиста. Подросток получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.