В Нижнем Ломове водитель Volkswagen насмерть сбил пешехода

Вечером во вторник, 1 июля, в Нижнем Ломове случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
По предварительным данным, в 17:55 на улице Московской 26-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf сбил 55-летнего мужчину.
От полученных травм пешеход скончался.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
В тот же день в Пензе, на пересечении улиц Ставского и Пушкина, водитель «Лады-Гранты» сбил 16-летнего велосипедиста. Подросток получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.
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