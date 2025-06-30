В Пензе за 2 часа на дорогах сбили 2 пешеходов

30.06.2025 | 10:45

В Пензе в один день с разницей в 2 часа случилось два ДТП с участием пешеходов.

Первая авария произошла в 8:26 на улице Кижеватова. По предварительным данным, 71-летний водитель Volkswagen Polo сбил 64-летнего мужчину.

Второе ДТП случилось в 10:35 на улице Терновского. Там 77-летняя женщина попала под колеса автомобиля ГАЗ 2834NE, за рулем которого находился 44-летний шофер.

Обоих пешеходов госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.