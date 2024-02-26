Житель Пензы ночью провалился в котлован с водой

Житель Пензы провалился в котлован с водой, вырытый около дома № 192 на улице Суворова.
Сообщение о том, что в яме находится человек, поступило в центр обработки экстренных вызовов системы 112 ночью в пятницу, 23 февраля, - в 2:30.
На место выехали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Они спустились в котлован по трехколенной лестнице и с помощью альпинистского снаряжения достали мужчину.
Пострадавшего передали врачам скорой помощи, уточнили в ППСЦ.
В октябре прошлого года спасатели в Засечном извлекли пожилого мужчину из забетонированной ямы глубиной 3 метра. А в апреле на улице Леонова в Пензе ранний прохожий провалился в колодец теплотрассы, ему зажало ногу. Прибывшие к месту происшествия сотрудники центра деблокировали конечность, вытащили пострадавшего и передали медикам.
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