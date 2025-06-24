На территории Пензенской области сбили еще 2 беспилотника

24.06.2025 | 16:47

Еще 2 беспилотника сбиты на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко во вторник, 24 июня, в 16:42.

Жертв и разрушений снова нет.

«Прошу не верить слухам и не поддаваться панике. Проявляйте осторожность и доверяйте информации только из проверенных источников», - обратился губернатор к жителям региона.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 8:05 до 12:50 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 2 - над территорией Пензенской области.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.

Утром в пензенском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Затем действие плана «Ковер» было продлено до 21 часа.