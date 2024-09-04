В Пензе росгвардейцы задержали мужчину за отказ платить в баре

04.09.2024 | 10:56

34-летний пензенец отказался оплачивать счет в баре и был задержан росгвардейцами.

Это случилось во вторник, 3 сентября, в заведении на улице Московской. Мужчина заказал меню на 2 973 рубля, но отдавать деньги не хотел.

Договориться с посетителем не удалось. Тогда сотрудники бара нажали тревожную кнопку. На место приехали бойцы Росгвардии и задержали пензенца.

«Недобросовестный гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Ранее на улице Кирова задержали неадекватного посетителя бара. Кадры с человеком, лежащим на животе на асфальте, распространились в Сети.