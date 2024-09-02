На улице Кирова задержали неадекватного посетителя бара

Ранним утром в воскресенье, 1 сентября, внимание прохожих привлекли люди, собравшиеся у бара на улице Кирова. Там задержали мужчину.
Кадры с человеком, лежащим на животе на асфальте, распространились в Сети. Пензенцы отметили, что инцидент произошел у бара «Континент», а задержанный мужчина был нетрезв.
Случившееся прокомментировали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Вызов из бара поступил в начале шестого утра. Росгвардейцы выехали на место и поговорили с администратором питейного заведения. Он пояснил, что клиент не рассчитал силы в употреблении алкоголя и под действием зеленого змия стал приставать к посетителям, провоцируя драку.
Разбушевавшегося гражданина задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.