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Общество

В УЖКХ пояснили, где находится безопасный тротуар к школе № 80

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В управлении ЖКХ Пензы дали пояснения о тротуаре, ведущем к новой школе № 80 в микрорайоне ГПЗ-24 со стороны улицы Антонова.

Ранее горожанка Юлия пожаловалась, что у зоны, которую она определила как пешеходную, нет ни заграждения, ни бордюрного камня, пользоваться ею небезопасно, от дороги ее отделяет простая разметка.

К своему обращению пензячка прикрепила фотографии с места.

Как сообщил представитель управления, то, что Юлия назвала тротуаром, на самом деле является частью дороги.

«На участке дороги от улицы Антонова до школы № 80 нанесена горизонтальная дорожная разметка. Краевая линия служит для обозначения края проезжей части, а не пешеходной зоны.

Для безопасного и комфортного движения до школы № 80 пешеходам доступен тротуар, который расположен вдоль домов № 54, 56 на улице Антонова», - объяснили в управлении.

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Источник — фото управления ЖКХ Пензы
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