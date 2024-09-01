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Глас народа

Пензячку возмутил тротуар к новой школе на ГПЗ-24

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Жительницу Пензы Юлию возмутил тротуар, который сделали к новой школе № 80 в микрорайоне ГПЗ-24 со стороны улицы Антонова.

«Где же ваша забота о безопасности детей на дорогах? Нет ни заграждения, ни бордюра, только заасфальтированное направление в сторону школы и разделительная полоса», - написала женщина в телеграм-канале главы города Александра Басенко.

Пензячку возмутил тротуар к новой школе на ГПЗ-24

К своему обращению Юлия прикрепила фотографии тротуара. На них видно, что для прохода ребят заасфальтировали узкую полосу. Фактически она является продолжением дорожного полотна. Пешеходная зона не отделена от проезжей части каким-либо препятствием.

Пензячку возмутил тротуар к новой школе на ГПЗ-24

Пока на обращение пензячки официального ответа не поступило.

Школа № 80 в микрорайоне ГПЗ-24 откроется 2 сентября. Она рассчитана на 1 100 мест и решает вопрос разгрузки ближайших учебных заведений, в частности № 77. По сообщению Управления образования Пензы, сейчас все места в новой школе заполнены.

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