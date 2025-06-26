Стали известны результаты ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

26.06.2025 | 16:11

В Пензенской области подвели предварительные итоги ЕГЭ по информатике и иностранным языкам.

«ЕГЭ по информатике пятый год подряд проходил в компьютерной форме. В основной период в экзамене приняли участие 1 140 человек, что выше показателя прошлого года», - рассказали в министерстве образования.

100 баллов набрали 5 человек (в 2024 году - 1): по 1 - из школы № 69, гимназии № 13, лицея № 73 г. Пензы и школы № 3 р. п. Сосновоборск, а также выпускница Губернского лицея.

По иностранным языкам на максимум не вышел никто.

Итоговые испытания по английскому прошли 375 человек; 28,3% показали высокобалльные результаты. У семерых - по 98 баллов.

Хорошее знание немецкого продемонстрировали 2 ученика, французского - 1.

«3 выпускника в этом году сдали китайский язык, показав достойные результаты», - добавили в минобре.

Общее число стобалльников в регионе выросло до 32.

По истории 100 баллов набрал выпускник лицея № 14, по химии - 15 человек (из гимназии № 13, Губернского лицея, лицея № 14 и др.), по литературе - выпускница школы № 60.

В профильной математике высший результат показали 2 выпускника Губернского лицея.

100 баллов по русскому языку набрали 2 мальчика (школа № 69, лицей № 73 г. Пензы) и 1 девочка (школа села Татарский Канадей Кузнецкого района).

Физику с высшей оценкой сдали 3 человека: ученицы школы № 8 г. Кузнецка и Губернского лицея, а также ученик школы № 74 г. Пензы.

2 человека получили 100 баллов по биологии: ученик Губернского лицея (стобалльник по химии) и ученица гимназии № 1 г. Кузнецка (у нее по химии 99 баллов).