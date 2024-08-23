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Общество

В Пензенской области на 2 дня введут запрет на продажу алкоголя

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В этом году День знаний будет праздноваться не один, а два дня, так как 1 сентября приходится на воскресенье. Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии, состоявшемся в правительстве Пензенской области в пятницу, 23 августа.

Губернатор Олег Мельниченко напомнил, что 1 сентября в Пензенской области запрещается продавать спиртное.

«Но в этом году у нас получается, что День знаний 2 сентября состоится. Думаю, что в день, когда дети пойдут в школу, не должны питейные заведения работать. Давайте этот вопрос документально оформим», - цитирует главу региона пресс-служба регионального правительства.

Таким образом, алкогольную продукцию не будут продавать 1 и 2 сентября.

На заседании отмечалось, что первый день осени будет насыщен событиями, предполагающими большое стечение народа. Это открытие двух новых школ в микрорайонах Заря и ГПЗ, акция-презентация спортивных школ и секций на Юбилейной площади и выступление «Хора Турецкого», которое состоится там же в 17:00.

Обеспечивать правопорядок и охрану общественной безопасности в местах массового скопления людей будут не только сотрудники полиции, но и росгвардейцы, представители общественных организаций правоохранительной направленности и частные охранные предприятия.

Участникам заседания также напомнили о запрете на использование пиротехники, который действует действует в регионе с 31 июля 2023 года. Нарушителям грозит штраф: для физических лиц - 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 10-50 тысяч, для юрлиц - от 300 тысяч до 1 млн рублей.

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